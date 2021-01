Udinese, ufficiale: addio a Ter Avest e niente ritiro

UDINE – “Udinese Calcio comunica la cessione a titolo definitivo di Hidde Ter Avest all’Fc Utrecht. Il difensore olandese, prelevato nel 2018 dal Twente, fa, così, ritorno in patria dopo due stagioni e mezza in Friuli. Con la maglia bianconera, Ter Avest ha collezionato 42 presenze (39 in campionato e 3 in Coppa Italia). A Hidde i migliori auguri per la sua nuova esperienza e per il prosieguo di carriera.” Questo il comunicato della società bianconera che ufficializza la cessione all’Utrecht di Ter Avest. Hidde Ter Avest era sbarcato in Friuli nell’estate 2018. Nella sua prima stagione il belga tra campionato e Serie A era sceso in campo ben 14 volte. La stagione successiva 22. Ma lo scarso minutaggio di questa stagione, con appena 350 minuti giocati hanno portato i Pozzo a cederlo.

Dopo la sconfitta per 2 a 1 per mano del Napoli, l’Udinese sarebbe dovuto andare in ritiro. Una sconfitta dolorosa per il club bianconero che era vicinissimo all’impresa di bloccare gli azzurri sull’1 a 1 ( gol di Lorenzo Insigne su rigore e di Kevin Lasagna) ma persa la 90esimo sul gol dell’ex Milan Tiémoué Bakayoko. Ecco le parole di Gotti a Sky Sport “L’analisi sta nel grande dispiacere nel perdere questa partita e perderla al 90’ ti pesa addosso, pesa molto di più, però è stata soprattutto una partita che non meritavamo di perdere, giocata nel primo tempo con un buon livello di qualità, di palleggio e di idee concedendo relativamente poco, qualcosina al Napoli ma relativamente poco in relazione alla loro qualità e al fatto che loro creano tanto. Se giochi contro il Napoli e hai otto occasioni da gol, la squadra non merita di perdere. La squadra ha fatto tante cose bene. La squadra ci ha provato, ha avuto l’atteggiamento giusto, pesa prendere due gol, uno su rigore e uno su punizione che si somma a quella con il Bologna e sono cose dove noi siamo piuttosto bravi e dove invece siamo mancati“. La società aveva scelto la via del ritiro dopo gli appena 3 punti conquistati in 6 partite. Decisione che però è stata ritirata dopo la seconda di allenamento odierno. I giocatori potranno dunque tornare alle loro case.