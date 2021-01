Udinese, UFFICIALE: un portiere a titolo definitivo alla Reggina

Udinese News – Udinese Calcio comunica la cessione a titolo definitivo di Nicolas Andrade alla Reggina.

Il portiere brasiliano si trasferisce al club calabrese dopo due stagioni e mezza di militanza con la maglia bianconera. A Nicolas i migliori auguri per la nuova avventura.

Udinese News – Nicolas saluta dopo Ter Avest e Coulibaly

Questo il comunicato ufficiale con cui la società bianconera annuncia un movimento in uscita. Si tratta infatti della terza cessione operata dalla società friulana nell’ultimo periodo. Il primo a partire è stato Mamadou Coulibaly che si è unito in prestito fino al termina della stagione alla Salernitana. Modalità particolare quella scelta dalle due squadre per il centrocampista. Infatti è presente una clausola con diritto di opzione e contro opzione, nell’accordo che ha portato il giocatore in Campania.

Anche Hidde Ter Avest ha salutato l’Udinese poco giorni fa. L’olandese ha fatto ritorno in patria, all’Utrecht. Anche questo un trasferimento a titolo definitivo in questa finestra di gennaio per la società del patron pozzo. dopo due stagioni e mezza in Friuli, il ragazzo, torna a giocare nell’Eredivisie dato che era stato acquistato dal Twente.

Ora si qualche movimento in entrata per l’Udinese di mister Gotti?

Adesso è lecito pensare anche a qualche altro movimento, ma in entrata. Anche se Pierpaolo Marino ha smentito possibili nuovi arrivi, almeno in attacco. Le ultime indiscrezioni di mercato però riportano l’interesse dei bianconeri per Andrea Pinamonti, in uscita dall’Inter, secondo quanto riporta Tuttosport. Operazioni non semplice, soprattutto per l’ingaggio che la punta percepisce in nerazzurro. E’ vero anche che il ragazzo è uscito del tutto dalle idee di Antonio Conte e potrebbe decidere di spostarsi dalla Pinetina, per andare a giocare. Inoltre la società meneghina è sempre sulle tracce di Rodrigo De Paul, aspetto che non va sottovalutato. I due club potrebbero tornare a parlarne a breve.