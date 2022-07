Udinese-Union Berlino | Il commento LIVE del match: 3-3, Padelli che fai?

Dopo la passeggiata contro il Rapid Lienz, l'Udinese scende in campo contro l'Union Berlino. Nella scorsa stagione il club tedesco ha chiuso il campionato al quinto posto a -1 dal Lipsia che è riuscito a conquistare l'ultimo slot disponibile per l'accesso alla prossima Champions League. Nel frattempo, attenzione agli ultimissimi aggiornamenti. Domani l'Udinese non giocherà contro lo Schalke 04, per problemi di ordine pubblico, ma bensì contro l’Ilirja Lubiana. Occhi puntati anche sul calciomercato. I bianconeri stanno per dare il benvenuto a Masina, terzino sinistro del Watford, vista la recente operazione di Buta che, per ovvi motivi, non potrà essere a disposizione di Sottil in tempi brevi. Per quanto riguarda le cessioni, invece, segnaliamo le partenze di Ianesi e Ballarini al Trento. Ufficiale anche Riad Bajic al Giresunspor.