Udinese-Venezia, partita numero 1800 in Serie A

Il lungo percorso dell’Udinese in Serie A è iniziato il 10 settembre 1950

Redazione 29 ottobre - 07:59

Il match tra Udinese e Venezia, in programma mercoledì sera, sarà una partita dal significato speciale per il club bianconero. L’incontro, infatti, non rappresenta solo un momento importante in termini di classifica, ma segna anche un traguardo storico per la società friulana: al fischio d’inizio verrà tagliato il traguardo delle 1800 partite disputate in Serie A, impresa finora riuscita solo ad altre dodici squadre italiane.

Il lungo percorso dell’Udinese in Serie A è iniziato il 10 settembre 1950, in un incontro d’esordio amaro: una sconfitta per 6-2 contro il Milan. Da allora, il club friulano ha saputo consolidarsi nella massima serie del calcio italiano, attraversando momenti di difficoltà e stagioni di grande crescita. La parte più recente di questo cammino, iniziata nel 1995, ha visto l’Udinese disputare ben 932 partite consecutive in Serie A, dimostrando una continuità rara nel calcio italiano.

Udinese-Venezia: i precedenti — La sfida contro il Venezia rappresenta un capitolo ulteriore in una lunga tradizione di confronti tra le due squadre. Nei precedenti dieci match, il bilancio pende leggermente a favore dell’Udinese, che ha collezionato quattro vittorie contro le tre dei veneti, con tre pareggi a completare il quadro. Gli ultimi confronti sorridono ai friulani, che hanno conquistato tre delle quattro vittorie complessive proprio nelle ultime tre sfide contro il Venezia. Tra queste, spicca l'ultima al Penzo, datata 10 aprile 2022, conclusasi con il risultato di 1-2 per l’Udinese.

Un avvio di stagione da record — L’Udinese si presenta a questo appuntamento con slancio, grazie a un inizio di stagione tra i migliori degli ultimi anni. I bianconeri hanno già conquistato cinque vittorie nelle prime nove giornate di campionato, un bottino che segna una netta inversione di tendenza rispetto alla scorsa stagione, quando alla decima partita erano ancora a secco di successi. Con un’eventuale vittoria contro il Venezia, Kosta Runjaic potrebbe raggiungere uno score di sei vittorie nelle prime dieci gare, impresa riuscita solo a due tecnici alla loro prima stagione sulla panchina friulana: Massimo Oddo e Andrea Sottil.

Con 16 punti dopo nove match, l’Udinese si conferma tra le squadre più in forma della stagione. Nella storia recente, i bianconeri hanno superato questo punteggio a questo punto del campionato solo in tre occasioni: nel 2011/12 (18 punti), nel 2008/09 (20 punti) e nella scorsa stagione (20 punti).

Il traguardo delle 1800 partite in Serie A non è solo un numero, ma il simbolo di una tradizione calcistica solida e di una società che ha saputo costruire negli anni un’identità forte. Un percorso che non si arresta e che, stagione dopo stagione, continua ad arricchirsi di capitoli emozionanti, come quello che si scriverà mercoledì sera al fischio d’inizio contro il Venezia.