Udinese-Venezia, sconfitta di misura per la squadra di Gotti. Decide Bocalon – RIVIVI IL LIVE

90’+2 Partita terminata

89′ Punizione di Palumbo, Nuytinck impatta ma debolmente

83′ Barak prova dalla distanza, palla fuori di molto

77′ Palumbo sbaglia in impostazione, Capello recupera palla calcia ma la palla finisce sulla traversa

70′ Errore di Barak e Gotti, Capello ci prova ma Nicholas para

61′ Azione manovrata culminata con la conclusione di Barak, palla alta di poco

48′ Malle trova lo spazio, serve Forestieri che non trova il tap-in vincente

45′ Al via il secondo tempo

INTERVALLO

45′ RIGORE SBAGLIATO. Nestorovski calcia debolmente e Lezzerini respinge

45′ RIGORE PER L’UDINESE! Modolo mette giù Nestorovski, massima punizione per i friulani

42′ Di Mariano prova la conclusione a giro, Musso blocca

40′ Mato Di Mariano che mette un cross che Bocalon deve solo insaccare

39′ GOL DEL VENEZIA. BOCALON INSACCA. Matos perde palla e lancia in porta Di Mariano, palla in mezzo per Bocalon che non sbaglia. 1-0 Venezia

30′ Bajic prova un pallonetto al volo, pallone alto

22′ Di Mariano ci prova con un tiro a giro servito da Aramu, palla alta di poco

8′ Coulibaly ci prova con una conclusione, pallone fuori non di molto

1′ Inizia il match