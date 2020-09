La terza uscita stagionale dei bianconeri sarà contro il Venezia. Il match è in programma per domenica 13 settembre alle ore 17 a Cordovado (PN).

La gara sarà disputata a porte chiuse e trasmessa in diretta ed esclusiva su Udinese Tv, canale 110 del digitale terrestre in Fvg e Veneto e in streaming sul sito www.udinesetv.it, a partire dalle 16.30.