Udinese – Verona, Ekong: “Come battere il Verona? Giocando da vera Udinese”

Contro il Brescia ancora una volta grande Udinese ma poca concretezza sotto porta, su cosa avete lavorato?

“Contro il Brescia abbiamo giocato molto bene ed il pareggio è stato un vero peccato, penso che meritassimo molto di più. In settimana abbiamo lavorato molto sulla concretezza e speriamo di riuscire a mettere in difficoltà questo Verona“.Come si batte il Verona di adesso?

“Giocando da vera Udinese. Siamo ben considerati da tutti e per noi è fondamentale fare risultato oggi, perché non vinciamo da quattro partite e perché le squadre più sotto in classifica hanno iniziato a farlo“.È complicato affrontare una squadra che gioca senza una vera punta?

“Sicuramente è complicato ma credo che tutte le partite in Serie A lo siano. È molto importante che restiamo compatti e uniti per poter portare a casa un buon risultato oggi“.