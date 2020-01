Udinese, ora è ufficiale: Vizeu in prestito all’Atletico Paranaense

L’Udinese, attraverso il proprio sito ufficiale ha confermato il prestito dell’attaccante Felipe Vizeu, che è appena rientrato dall’esperienza al Gremo, all’Atletico Paranaense . Ecco il comunicato riguardante il trasferimento del classe 1997: “Udinese Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il club brasiliano dell’Atletico Paranaense per la cessione a titolo temporaneo, fino al 31 dicembre 2020 dell’attaccante Felipe Vizeu do Carmo, classe 1997, in forza al Gremo fino al 31 dicembre 2019”.