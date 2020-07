Domenica nella sfida contro il Cagliari l’Udinese dovrebbe recuperare sia Walace, reduce da un trauma alla spalla, che Lasagna, assente contro la Juventus per un affaticamento muscolare al retto femorale. L’attaccante però dovrebbe partire dalla panchina per cui i favoriti per una maglia da titolare sono Nestorovski e Okaka. Con il rientro di Walace l’escluso sarà Zeegelar mentre in difesa non ci sarà lo squalificato Ekong: al suo posto De Maio.