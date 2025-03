Udinese – Widmer: “Inler? Persona straordinaria…” Le parole

L'ex bianconero, Silvan Widmer, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sua vecchia squadra e su quella attuale di mister Runjaic

Lorenzo Focolari Redattore 26 marzo 2025 (modifica il 26 marzo 2025 | 14:24)

Silvan Widmer ha condiviso la sua esperienza con la maglia dell'Udinese (2013 al 2018). L'attuale capitano del Magonza, in Bundesliga tedesca, ha ricordato la chiamata del club friulano: "Non mi aspettavo affatto l'offerta. Giocavo in serie B svizzera e sono rimasto sorpreso di aver attirato l'attenzione di un club come l'Udinese. Opportunità del genere non capitano tutti i giorni, quindi ho accettato subito la proposta. Ero felice di entrare in una società che ha sempre saputo valorizzare i giovani talenti".

Tra i suoi compagni, Widmer ricorda di aver legato in particolar modo con Perica, Karnezis, Hallfredsson e Bruno Fernandes, ma non ha dubbi su chi fosse il più forte con cui ha giocato: "Totò Di Natale era semplicemente straordinario. La sua tecnica era eccezionale. Quando riceveva palla in area di rigore, sapevamo già che potevamo festeggiare il gol".

Riguardo all'Udinese di oggi, ha dichiarato: "Vedo che la squadra sta ottenendo buoni risultati e mi auguro che possa tornare in Europa. Attualmente, conosco solo Gokhan Inler, con il quale ho condiviso esperienze in nazionale. È stato un grande calciatore ed è una persona davvero straordinaria".