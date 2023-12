Ex Udinese – Udogie da brividi / Ecco come sta andando l’esterno italiano

Destiny Udogie vuole conquistare l'Inghilterra . Le intenzioni dell'esterno difensivo ex Udinese ed Hellas Verona sono chiare. Da inizio stagione si è preso la maglia da titolare e non l'ha mai mollata, salvo qualche infortunio o squalifica. Ieri contro il Newcastle è arrivata una grande gioia: il primo gol in Premier League .

Una liberazione per un ragazzo che stava giocando davvero bene, ma arrivava da una prova non proprio positiva contro il West Ham, con tanto di errore decisivo che ha portato gli Hammers in vantaggio. A Udine di certo non possono essere che contenti per il calciatore, ma non per la propria squadra. Ricordiamo che Destiny è stato sostituito da Kamara.