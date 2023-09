Udinese | Ag. Udogie: “I giovani di questo livello devono andare in Premier”

Destiny Udogie si sta già facendo notare nella sua nuova avventura in Premier League. L'ex terzino dei bianconeri ha lasciato un vuoto incolmabile nella rosa di Sottil ed è presto divenuto una colonna portante del Tottenham firmato Postecoglou. Subito titolare in tutte e 5 le prime gare, ha fornito 2 assist che hanno aiutato il suo Tottenham il momentaneo secondo posto. Stefano Antonelli, suo agente insieme a Ferdinando Guarino e tra gli artefici della trattativa con l'Udinese, ha rilasciato un'intervista al sito di Gianluca Di Marzio: "Sicuramente è un peccato che le grandi squadre italiane non abbiano fatto l'investimento che ha fatto il Tottenham. I giovani di questo livello devono trovare spazio e gloria fuori dall'Italia".