Notizie Udinese – Udogie sorprende tutti: ecco la posizione al Golden Boy

Il giocatore bianconero oramai è destinato ad una carriera da protagonista. Ecco la sua posizione in classifica al Golden Boy del 2022

Redazione

Da un anno a questa parte sulla fascia sinistra c'è solo un giocatore titolare e nessuno può sostituirlo. Stiamo parlando di un giovane talento che arriva da Verona e sta sorprendendo tutti per le sue capacità sia difensive che offensive. Il suo nome è Destiny Udogie. Da quando l'Udinese lo ha strappato agli scaligeri per una cifra intorno ai tre milioni di euro, la sua carriera è completamente decollata. Si parla di un talento che è stato capace di mettere a segno cinque gol nel corso della passata stagione ed altri due nelle poche partite giocate fino ad ora. Nell'anno solare è il terzino più prolifico di tutto il panorama italiano. Non a caso è stato premiato anche dal Golden Boy, ecco la sua posizione finale in questa speciale classifica riservata ai talenti del calcio del domani.

La sua posizione finale è stata la quattordicesima. Con il premio che è stato assegnato al giovanissimo centrocampista del Barcellona Gavi. Sfortunatamente non è il primo degli italiani, visto che al dodicesimo posto possiamo trovare Fabio Miretti. Nella top 20 ci sono anche altri due componenti della nostra nazione, il primo è Scalvini che si è classificato al diciannovesimo posto ed il secondo è Gnonto (da poco al Leeds in Premier League) sedicesimo posto per lui. Un traguardo che inizia a far capire a tutti il livello raggiunto dal laterale bianconero, che nel frattempo si prepara ad una nuova avventura.

Il passaggio definito — Come ben sappiamo, Destiny Udogie è pronto per andare a giocare il campionato più competitivo dell'ultimo decennio: la Premier League. Il Tottenham si è assicurato le sue prestazioni già questa estate e quella con l'Udinese è l'ultima stagione prima che il laterale prenda definitivamente il volo. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le info su un altro giocatore al centro delle trattative. La bomba su Gerard Deulofeu <<<