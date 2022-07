Udinese – Ora è ufficiale: Gotti ha firmato | Ecco il suo nuovo club

La stagione 2022/23 è alle porte. L'Udinese sta programmando un grande campionato e vuole fare il possibile per raggiungere tutti gli obiettivi prefissati. Per condurre la squadra in un altra annata memorabile è stato scelto Andrea Sottil, un allenatore alla prima esperienza in Serie A, ma che condivide esattamente le stesse ambizioni della società bianconera. Come l'Udinese, anche altri club italiani hanno deciso di cambiare allenatore. E' il caso, per esempio, dello Spezia. La squadra ligure, dopo la salvezza sofferta dello scorso anno, ha optato per un cambio di panchina. A sostituire Thiago Motta, Giuseppe Volpi ha deciso di affidare la panchina ad un ex Udinese. Stiamo parlando, ovviamente, di Luca Gotti .

Come reso noto attraverso un comunicato stampa, il nuovo allenatore dello Spezia sarà proprio Luca Gotti, ex tecnico dell'Udinese. Il 54enne veneto ha firmato un contratto che lo legherà al club ligure per i prossimi due anni. Dopo diverse esperienze tra campionati giovanili e dilettantistici, il tecnico nativo di Adria lavora come vice di Donadoni a Cagliari, Parma e Bologna. In queste tre esperienze totalizza ben 270 partite. Successivamente, nel Luglio 2018, viene scelto da Maurizio Sarri come suo vice al Chelsea. E' proprio con il club londinese che conquista il suo primo grande titolo da allenatore, l'Europa League, facendo un percorso memorabile e battendo l'Arsenal in finale per 4 a 1. Dopo soltanto un mese, Sarri lascia i Blues per accasarsi alla Vecchia Signora. Per questo, Gotti si ritrova a cercare un nuovo club. A sceglierlo come vice è Igor Tudor, tecnico dell'Udinese. Nel 2019, in seguito all'esonero del 44enne croato, viene nominato nuovo allenatore del club friulano e colleziona 25 vittorie, 25 pareggi e 37 sconfitte prima di essere sostituito da Gabriele Cioffi. Dopo poco più di sei mesi di inattività, Gotti torna ad allenare in Serie A, dove può mettersi in mostra in un buon ambiente come quello dello Spezia. Ma le notizie non finiscono qui. Ecco chi potrebbe essere il nuovo difensore dell'Udinese <<<