L'Udinese ha messo a referto un vero e proprio rinnovo fondamentale in vista del futuro e nel segno della continuità. Gokhan Inler ha rinnovato ufficialmente e sarà fino al 2028 il responsabile dell'area tecnica. Un incarico importante, per un ex calciatore decisamente importante all'interno del mondo bianconero. In queste due stagioni il lavoro di collante tra le parti è stato fondamentale ed è arrivata la dimostrazione di giornata in giornata. Il ritorno delle sedute d'allenamento a porte aperte, ma anche un gran compito di collegamento tra la società, i calciatori ed il territorio. Passiamo alle dichiarazioni della società a riguardo.

Le parole del responsabile dell'area tecnica

Il direttore Gokhan Inler e mister Kosta Runjaic

"Ancora nuovi capitoli da scrivere insieme: il connubio tra Udinese Calcio e Gokhan Inler va avanti.

Il club è lieto di annunciare il prolungamento del contratto, fino al 30 giugno 2028, con Gokhan che sarà ancora Responsabile dell'Area tecnica bianconera per le prossime due stagioni. Un percorso dietro la scrivania, dopo i 4 anni da calciatore, iniziato due anni fa e che proseguirà nel segno della continuità tecnica del progetto dell'Udinese". Passiamo alle parole del responsabile: "Sono molto entusiasta del prolungamento. Ci tengo a ringraziare la proprietà e la dirigenza con cui abbiamo intrapreso questo percorso che ci vede condividere la voglia di raggiungere traguardi sempre più importanti. L'Udinese è un club storico, fortemente identitario che merita di essere su palcoscenici importanti. Vogliamo continuare a mantenere compatto tutto l'ambiente come accaduto in questi due anni e costruire una squadra che continui ad interpretare questi valori per ottenere risultati sportivi in linea con la nostra storia e ambizione".