La squadra bianconera del Friuli Venezia Giulia annuncia in questi istanti la cessione di un calciatore che ha grande voglia di riscattarsi e trovare spazio da titolare. Per farlo ha deciso nel trasferimento dall'altra parte del mondo, più precisamente in Argentina. Tutti i dettagli e il comunicato su quella che sarà la nuova casa di Damian Pizarro dopo l'Udinese.
Mercato Udinese – Ufficiale la cessione di Pizarro: ecco dove ha firmato
La società bianconera ufficializza a titolo definitivo la cessione di Damian Pizarro, con il calciatore che è pronto per una nuova avventura
"Pizarro è un giocatore del Racing! Il ventenne attaccante cileno arriva dall’Udinese, per un anno e senza addebito. Benvenuto al Primer Grande!”. Poche parole che sanciscono l'inizio di un'avventura che deve rilanciare uno degli attaccanti più interessanti del panorama calcistico cileno. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Il punto sull'affare Kumbulla <<<
