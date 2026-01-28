Mercato Udinese – Ufficiale la cessione di Pizarro: ecco dove ha firmato

La squadra bianconera del Friuli Venezia Giulia annuncia in questi istanti la cessione di un calciatore che ha grande voglia di riscattarsi e trovare spazio da titolare. Per farlo ha deciso nel trasferimento dall'altra parte del mondo, più precisamente in Argentina. Tutti i dettagli e il comunicato su quella che sarà la nuova casa di Damian Pizarro dopo l'Udinese.