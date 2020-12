Ufficiale l’accordo tra l’Udinese e Amazon

Per espandere maggiormente il proprio brand, l’Udinese ha stretto un accordo con il più grande sito di vendita online: Amazon. Secondo quanto riporta il sito ufficiale del Club infatti, a partire da oggi sarà disponibile sul sito di e-commerce, il nuovo Brand Store di Udinese Calcio.

Il nuovo Brand Store di Amazon sarà attivo in questa prima fase nei seguenti Paesi: Italia, Spagna, Inghilterra, Francia e Germania. L’ambizione del Club è quella di espandersi ulteriormente anche fuori dall’Europa e in particolare anche in Centro-Sud America per il forte legame esistente con fan e giocatori iconici che hanno sempre rappresentato la politica innovativa internazionale di scouting del Club.

“La nostra presenza su Amazon fa parte della strategia di internazionalizzazione del Club e allo stesso tempo vuole essere un modo per essere al fianco dei nostri tifosi, in Italia e in Europa – dichiara Magda Pozzo – Strategic Marketing Coordinator di Udinese Calcio – Oltre alle nostre maglie ufficiali Macron, nelle prossime settimane lanceremo nuovi prodotti che andranno ad arricchire la nostra linea di merchandising che andrà oltre il solo mondo del calcio. È un progetto al quale teniamo molto ed abbiamo dedicato tempo e passione affinché i nostri fedeli tifosi possano sentirsi sempre identificati con la loro squadra del cuore”.

I fans potranno accedere al nuovo store online dall’indirizzo amazon.it/udinese.

Per gli altri Paesi:

amazon.es/udinese – amazon.co.uk/udinese – amazon.fr/udinese – amazon.de/udinese