L’ex difensore dell’Udinese, Maurizio Domizzi dopo aver partecipato al corso per allenatori ha raggiunto un nuovo incarico. Sarà in Friuli la sua prima avventura su una panchina come allenatore. E’ arrivata infatti l’ufficialità, Domizzi sarà il nuovo allenatore della Primavera del Pordenone.