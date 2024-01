News Udinese | Ufficiale il primo colpo: Lautaro Giannetti è bianconero

È ufficiale il primo colpo del mercato invernale 2024 dell' Udinese . Arriva svincolato dall'Argentina Lautaro Giannetti , difensore classe 1993 ed ex capitano del Velez. Si tratta di un rinforzo importante per Gabriele Cioffi che ritrova un centrale di difesa dopo l 'infortunio di Bijol . Un nuovo argentino quindi per la retroguardia friulana dopo Nehuen Perez. Indosserà la maglia numero 30. Questo il comunicato del club bianconero:

Nel 2013 disputa il Sub 20 con la maglia dell’Argentina. Da quel momento in poi, è in pianta stabile nella prima squadra del Velez in cui, a partire dal 2015, diventa un punto fermo. Gioca 15 partite in campionato nel 2015, 14 (con una rete) nel 2016 a cui aggiunge due presenze in coppa e si mette in evidenza tanto da essere convocato per i giochi olimpici di Rio dalla nazionale argentina, giocando tutte le gare da titolare. Con il passare delle stagioni, Giannetti diventa capitano del Velez e vera e propria bandiera del club con cui ha giocato fino allo scorso 31 dicembre totalizzando, in oltre 10 anni, 200 presenze con 3 gol con “El Fortin”.