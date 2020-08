Il centrocampista classe 2000 del Newcastle, Matthew Longstaff da tempo nel mirino dell’Udinese, ha rinnovato il contratto con il club inglese. Il mediano del Regno Unito ha prolungato ufficialmente il suo contratto con i Magpies. Non si concretizza il colpo a parametro zero per il friulani che vedono sfumare un obbiettivo di mercato.