UFFICIALE: Ter Avest ceduto a titolo definitivo all’Utrecht

UDINE – Come riportato dal sito ufficiale dell’Udinese, i bianconeri hanno ceduto Ter Avest a titolo definitivo in Olanda, allo Utrecht. Questo il comunicato della società: “Udinese Calcio comunica la cessione a titolo definitivo di Hidde Ter Avest all’Fc Utrecht. Il difensore olandese, prelevato nel 2018 dal Twente, fa, così, ritorno in patria dopo due stagioni e mezza in Friuli. Con la maglia bianconera, Ter Avest ha collezionato 42 presenze (39 in campionato e 3 in Coppa Italia). A Hidde i migliori auguri per la sua nuova esperienza e per il prosieguo di carriera“.

Intanto, Stefano Okaka, ha voluto suonare la carica in vista delle prossime partite: “Facciamo tutti parte di un gruppo è anche da fuori dobbiamo dare il nostro supporto e, in questo momento, ci tenevo a sostenere la squadra dagli spalti ieri. Contro il Napoli abbiamo fatto un’ottima prestazione, loro erano spaventati e non sapevano più come prenderci poi, purtroppo, come successo tante volte, abbiamo preso un gol al 90esimo su palla inattiva. Come prestazione abbiamo fatto bene ma, in termini di punti, non è andata bene visto che ci sono sfuggiti. L’Udinese è in serie A da 25 anni ed ha un’organizzazione, una struttura, una serietà che sono un modello in Europa. Il club ci mette a disposizione tutto anche in un momento di difficoltà. La storia, purtroppo, non fa i punti, ciò che dobbiamo fare è imparare. Prendo ad esempio il Verona: ha una mentalità ed arrivano ottavi o settimi e non fanno la classifica con i nomi ma con il campo. Quest’anno appena sono arrivati 4-5 giocatori importanti abbiamo perso la nostra identità da provinciali, se lo facciamo rischiamo di non andare da nessuna parte. Non credo che prima quando c’erano i Pinzi o i Domizzi si diceva “vinciamo lo scudetto”, abbiamo un’ottima squadra ma passo dopo passo si costruisce un percorso. Ognuno si prende, me compreso, le proprie responsabilità, siamo tutti sulla stessa barca.. Abbiamo perso giocatori per infortuni gravi e dopo le vittorie con Lazio e Torino sentivo parlare di sesto posto ed ora sembra non funzioni niente. Ci vuole equilibrio“.