News Udinese | Ufficiale: Florian Thauvin è il nuovo capitano! Bijol il vice

Florian Thauvin è il nuovo capitano dei bianconeri. La punta francese riceve la fascia da capitano lasciata vacante dalla cessione di Pereyra e Walace. Una responsabilità in più per il transalpino, chiamato a incidere in questa stagione, per scacciarsi di dosso l'ultima deludente annata. In amichevole già a dato prova di essere quanto meno in forma, ora starà a lui caricarsi i bianconeri sulle spalle.