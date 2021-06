UFFICIALE – Udinese, Gotti ha firmato il rinnovo – FOTO

L'Udinese ha scelto ancora una volta Luca Gotti: il tecnico continuerà a sedere sulla panchina bianconera per un altro anno

Alla fine, come anticipato dalla redazione di MondoUdinese, l'intesa tra i bianconeri e il tecnico è arrivata nel corso di questa settimana. La società ha deciso di affidarsi al lavoro svolto dal tecnico piuttosto che iniziare una nuovo, ennesimo, capitolo in panchina. Per la prima volta dopo svariati tempo l'Udinese ha preferito puntare sul tecnico della scorsa stagione piuttosto che iniziare un nuovo capitolo. In concomitanza con l'esordio della Nazionale ai prossimi Europei, è arrivata anche l'ufficialità. A darla ci ha pensato lo stesso club attraverso i propri canali ufficiali. Ora una nuova stagione può avere definitivamente inizio: i primi nodi da sciogliere, tuttavia, sono quelli legati al mercato. In rosa ci sono alcuni preziosi elementi che potrebbero portare nelle classe del club dei soldi interessanti da reinvestire nella prossima campagna acquisti. Di seguito ecco l'annuncio di Luca Gotti fino al 2022: