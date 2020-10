UFFICIALE, Udinese – La Juventus esercita la recompra per Mandragora che resterà un anno in Friuli

La Juventus ha comunicato ufficialmente di aver esercitato il diritto di recompra per il centrocampista dell’Udinese, Rolando Mandragora. Il campano resterà in Friuli per una altra stagione e la prossima vestirà la maglia juventina. Questo il comunicato del club friulano: “Udinese Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con la Juventus per la cessione a titolo definitivo del calciatore Rolando Mandragora. Subito dopo, l’Udinese ha sottoscritto con la Juventus un accordo per l’acquisizione a titolo temporaneo dello stesso Mandragora. Nel contratto di trasferimento del calciatore è prevista anche l’opzione, a favore dell’Udinese, per prolungare il prestito di un’altra stagione”.