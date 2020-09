UFFICIALE Udinese, Sierralta è un nuovo calciatore del Watford

Dopo Perica un altro calciatore di proprietà dell’Udinese raggiunge il Watford. Si tratta del difensore cileno, Francisco Sierralta. Il sudamericano ha giocato l’ultima stagione in prestito all’Empoli, collezionando 6 presenze e 1 gol. Sierralta con l’Udinese non ha mai disputato una gara ufficiale. Questo il comunicato del club friulano: “Udinese Calcio comunica la cessione di Francisco Sierralta al Watford Fc. Il difensore cileno, arrivato in Friuli nel 2017, si trasferisce a titolo definitivo“.