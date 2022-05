News Udinese – Ufficiali le date del calciomercato: pronti a tutto

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. Intanto la Lega emana le date del prossimo calciomercato

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una sfida molto importante e la società sa che potrebbe giocare un ruolo unico e fondamentale in vista dei prossimi incontri di campionato. La sfida potrebbe decidere le sorti di ben due società nella massima serie del calcio italiano. In caso di vittoria dell'Udinese e vittoria del Cagliari a retrocedere sarebbe la Salernitana di Davide Nicola, ma se la squadra granata riuscisse a conquistare i tre punti potrebbe esultare per una salvezza che ha dell'incredibile. Intanto, mentre la squadra di Cioffi si prepara al prossimo incontro, la società si sta iniziando a muovere sul calciomercato. Proprio oggi sono arrivate le date ufficiali della lega in vista della prossima annata. Ecco quando si potranno fare i colpi che decideranno le sorti della prossima stagione.

La sessione estiva

In ordine cronologico la prima che potremo ammirare e che ci lascerà con il fiato sospeso sarà la sessione di quest'estate. Stiamo parlando del mercato in cui i team vengono rivoluzionati e in cui (tendenzialmente) si fa la differenza in vista della stagione successiva. Proprio il calciomercato aprirà il primo di Luglio, anche se sappiamo che molti colpi vengono solamente ufficializzati durante quella data, ma già da diverso tempo i giocatori sono pronti per una nuova avventura. La data di chiusura, invece, è stata posizionata al primo di settembre. Con la conclusione dell'estate, anche il mercato andrà a chiudere i suoi battenti.

La sessione invernale

Se la squadra, però, non è costruita nel migliore dei modi c'è sempre la sessione invernale. Proprio quest'anno l'Udinese è riuscito a fare la differenza con l'acquisto di Pablo Marì. Quest'altra parte di calciomercato si aprirà con l'anno nuovo, di conseguenza il primo gennaio e si concluderà il trentuno dello stesso mese.