Udinese-Konyaspor | Le ufficiali: Tornano Lovric, Bijol e Samardzic

Tutto pronto in Austria per la seconda sfida di valore dopo l'amichevole di ieri contro il Colonia. Oggi si giocherà contro il Konyaspor , club che milita nella massima serie turca. Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le ultime e soprattutto quali saranno gli undici titolari per ogni squadra: ecco le formazioni ufficiali del match tra l'Udinese e il club turca. Tante novità di formazione, la principale è il ritorno di Bijol con la fascia al braccio.

Dopo aver saltato i precedenti impegni di pre campionato perché non ancora in condizione, Kosta Runjaic potrà finalmente vedere in campo i nazionali rientranti da Euro2024 Jaka Bijol, Sandi Lovric e Lazar Samardzic. In campo anche Keinan Davis che avrà a disposizione almeno 45 minuti per convincere l'allenatore di essere in forma per una maglia da titolare. Success assente per riposo precauzionale. Queste le formazioni ufficiali: