Udinese | Ultimatum a Sottil: oggi atteso a Udine il presidente Pozzo

Inizio difficile per i bianconeri. La formazione friulana non vince dalla gara in Coppa Italia con il Catanzaro disputata a metà agosto. Da lì in poi sono arrivati 5 pareggi e 3 sconfitte in campionato. Un bottino misero, reso più difficile dai solo 4 gol segnati in 8 partite. 17 in meno rispetto all'anno scorso. Numeri da horror che ora mettono in bilico il futuro di Sottil. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è atteso in Friuli Gino Pozzo che verrà per fare il punto con dirigenza e allenatore.