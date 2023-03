News Udinese | Le ultime dal Bruseschi e la mezz’ala del futuro – Raffica

Altra giornata di lavoro al Bruseschi per i bianconeri, dopo l'ultimo pareggio con l'Atalanta. La squadra si è ritrovata questo pomeriggio per continuare a lavorare sui campi da gioco in vista dei prossimi incontri di campionato. La partita in programma questo sabato alle ore quindici è di fondamentale importanza. Si affronterà una squadra forte e ferita come l'Empoli, uscita con le ossa rotte dopo la trasferta dell'U-Power Stadium contro il Monza.