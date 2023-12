News Udinese | Le ultime dal Bruseschi: Pereyra non recupera

Non arrivano buone notizie per Cioffi dall'ultima seduta in gruppo di questo pomeriggio: l'argentino non si è allenato

Non filtra ottimismo per le condizioni di Roberto Pereyra in vista della gara di domenica dell'Udinese contro il Verona. Continua a lavorare a parte il Tucu al centro sportivo Bruseschi, anche nella seduta di questo pomeriggio. Il capitano dell'Udinese non ha ancora smaltito del tutto il risentimento muscolare accusato la scorsa domenica e la sua presenza per la gara contro gli scaligeri è in forte dubbio. Sarà decisivo il test della rifinitura di domani per capire le sue condizioni e starà a Cioffi decidere se rischiarlo o aspettarlo per la trasferta a San Siro contro l'Inter.