News Udinese | Ultime dal Bruseschi: Rodrigo Becao ancora a parte!

Arrivano brutte notizie per Sottil dall'ultimo allenamento svolto. Il centrale brasiliano non ha preso parte alla seduta di gruppo

Arrivano aggiornamenti dall'allenamento svolto nel pomeriggio dai bianconeri, in vista del big match contro i biancocelesti in programma domenica alle ore 15. Gli uomini di Sottil vogliono prolungare il proprio momento magico e sperano di uscire indenni anche dalla difficile trasferta dell'Olimpico. Per farlo, i friulani avranno bisogno di una prestazione sopra le righe e soprattutto dovranno essere bravi nel cercare di limitare gli errori difensivi che hanno dato il là al vantaggio dell'Atalanta.

Prove tattiche questo pomeriggio al Bruseschi dove mister Sottil ha fatto fare ai giocatori esercitazioni su situazioni da opporre domenica alla Lazio. Non è ancora stato sciolto il dubbio sulla disponibilità di Becao, le cui condizioni continuano a essere monitorate giorno dopo giorno. Il centrale brasiliano non ha ancora recuperato al 100% dall'affaticamento muscolare rimediato settimana scorsa e ora rischia di saltare la seconda gara consecutiva. Nel caso di un suo forfait, è pronto di nuovo Ebosse dal'1minuto. Non sembra aver lasciato conseguenze nè fisiche nè psicologiche invece l'incidente occorso a Walace: il brasiliano anche oggi si è regolarmente allenato con i compagni.