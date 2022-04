Udinese – Ci sarà contro l’Empoli? / Le ultime sull’infortunio di Udogie

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. La squadra già dovrà fare a meno di uno dei suoi talenti più importanti

Il momento — Il team bianconero continua la sua rincorsa in campionato. Dopo una prima parte del girone di ritorno in cui non si è riusciti ad estrarre il coniglio dal cilindro. Il mister Gabriele Cioffi sembra aver trovato la giusta quadra e di conseguenza una squadra su cui poter fare affidamento per scalare la classifica ed arrivare nelle posizioni che contano.

Ora ci si avvicina ad un altro importante test, dato che sabato si scenderà sul terreno da gioco per la partita tra la società friulana e l'Empoli di Aurelio Andreazzoli. Davanti ai propri tifosi, gli uomini di Cioffi vogliono continuare a sorprendere. Di conseguenza vincere in maniera da avvicinarsi sempre di più alla parte sinistra della classifica.

I risultati — Il talento bianconero ex Hellas Verona è uscito intorno al sessantesimo minuto perché le sue condizioni non erano le migliori ed al suo posto è entrato l'olandese Marvin Zeegelaar. Come per il portoghese Beto, anche per l'italiano questa è stata una mattinata di visite mediche.

Per il tecnico toscano, però, arriva una bella notizia perché l'esternonon ha nessun problema da evidenziare e di conseguenza (salvo clamorosi imprevisti) la fascia sinistra contro l'Empoli sarà tutta sua. A quanto pare l'uscita precauzionale è dovuta a dei semplici crampi che hanno messo subito in allarme il team.

Intanto la società ha iniziato a muoversi sul mercato e bisogna fare il possibile pur di trovare una soluzione che permetta di continuare a migliorare la società. Proprio in queste ore è stata recapitata la prima importante offerta. Si parla di un centrocampista bosniaco. Un volto del tutto nuovo <<<