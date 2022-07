Notizie Udinese | Ultimo giorno di ritiro al Bruseschi: il report giornaliero

Prosegue la preparazione in vista della prossima stagione per il club bianconero. Ecco il report sulla sessione di allenamento odierna

Redazione

Manca meno di un mese all'inizio del campionato 2022/23. Sono settimane fondamentali per il club bianconero in vista della prossima stagione. Nei prossimi giorni, non solo l'Udinese sarà impegnato nelle questioni di mercato, ma dovrà anche occuparsi della preparazione precampionato. Oggi, 10 Luglio, è stato l'ultimo giorno allenamento al campo sportivo Bruseschi di Udine. A partire da domani, il ritiro continuerà a Lienz, in Austria. Non perdiamo altro tempo e facciamo un focus su quest'ultima sessione di allenamento in Friuli.

Nella giornata di ieri, 9 Luglio 2022, la squadra ha svolto l'allenamento presso il centro sportivo Bruseschi. Come riportato dalla nota ufficiale del club bianconero, ieri si è svolta una sola sessione pomeridiana, in cui i calciatori hanno sostenuto delle esercitazioni tecnico-tattiche e un allenamento sulla velocità. A concludere la seduta c'è stata la consueta partita undici contro undici a campo ridotto. Oggi, invece, la squadra ha sostenuto una doppia seduta. La seduta mattutina è stata dedicata al lavoro in palestra e ad esercizi di tattica. Durante la sessione pomeridiana, invece, i ragazzi di mister Sottil hanno svolto delle esercitazioni tecnico-tattiche e delle ripetute.

Come anticipato, questo è stato l'ultimo allenamento presso il centro sportivo Bruseschi. Infatti, a partire da domani, la squadra proseguirà il suo lavoro di preparazione a Lienz, in Austria. E' proprio in terra tirolese che la nuova Udinese mercoledì 13 Luglio farà il suo esordio, contro il Rapid Lienz, squadra locale che milita in quarta serie austriaca. Il 16 Luglio, invece, ci sarà il match contro l'Union Berlino. Il giorno successivo, domenica 17 Luglio, l'asticella rimarrà alzata. Sulla strada dei bianconeri ci sarà lo Schalke 04. Giovedì 21 Luglio alle ore 18, invece, i ragazzi di Sottil affronteranno i tedeschi del Bayer Leverkusen. Il 24 Luglio è in programma la sfida con la Nazionale qatariota. Per finire questa serie di amichevoli in vista della prossima stagione, l'Udinese prenderà parte ad un'amichevole di lusso, quella contro il Chelsea di Thomas Tuchel. La partita andrà in scena il 29 Luglio alle ore 21 presso la Dacia Arena. In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco le ultime news di mercato sull'affare Molina <<<