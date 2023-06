Udinese – L’ultimo match è arrivato / Oggi si gioca: la rassegna stampa

L'Udinese si prepara al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una situazione non semplice contro una squadra di grande livello come la Vecchia Signora. Adesso toccherà al team bianconero trovare una soluzione e riuscire a fare la differenza. Saranno tanti gli assenti sia da una parte che dall'altra e sicuramente avranno un ruolo importante.

Dalla conferenza stampa possiamo intuire che mister Andrea Sottil scenderà sul campo da gioco con una formazione abbastanza rimaneggiata . Lui stesso è stato il primo a dire che oggi molto probabilmente ci sarà lo spazio per diversi Primavera. La situazione non è delle più semplici ed alla fine a farla da padrona ci sono sempre gli infortuni.

Dall'inizio

A questo punto dai primi minuti ci sarà sicuramente la possibilità di vedere un cardine della difesa bianconera passata come Leonardo Bonucci. In attacco invece Arkadiusz Milik prenota una maglia da titolare, in quella che potrebbe essere la sua ultima partita in bianconero. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le parole di Sottil in conferenza <<<