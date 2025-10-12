Italia – Non sono due punte ma tre! L’ultimo step sarà Israele

L'Italia di Gattuso batte per tre reti a 1 l'Estonia: adesso l'ultimo step da fare sarà contro Israele al Bluenergy Stadium

Lorenzo Focolari Redattore 12 ottobre 2025 (modifica il 12 ottobre 2025 | 11:16)

In tanti erano preoccupati per lo schieramento con due punte e invece ne sono andate a segno ben tre. L'Italia ha in testa un solo obiettivo: tornare al Mondiale dopo due non partecipazioni consecutive. Lo step finale di questa sosta sarà la sfida contro Israele in programma per il 14 Ottobre al Bluenergy Stadium.

La situazione nel girone è sul cosiddetto "filo del rasoio". La Norvegia ha già staccato il pass per i mondiali dal momento che si trova prima in classifica con la bellezza di ben 18 punti (attualmente a +6 dall'Italia). Gli azzurri con la vittoria di ieri si trovano in seconda posizione con 12 punti all'attivo e l'ultima gara contro Israele sarà uno scontro diretto (terza posizione con 9 punti).

In ballo c'è il secondo posto che porterà poi agli spareggi determinanti per la qualificazione al mondiale. L'asticella da saltare è abbastanza alta ma la squadra è pronta a saltare.