Un ex Udinese nella dirigenza dell’AEK Atene

UDINE – Il calcio si ferma per le vacanze di Natale, ma si continua ancora a parlare di un po’ di Udinese. Le notizie sui bianconeri, che al momento sono al dodicesimo posto in Serie A con 15 punti, arrivano dall’estero: infatti, in Grecia un ex giocatore dei friulani ha fatto di nuovo parlare di sé, non per le sue prodezze in campo, ma per i suoi traguardi “in giacca e cravatta”. Stiamo parlando dell’ex centrocampista Panagiotis Georgios Kone, classe 1987, che ha appeso gli scarpini al chiodo l’estate scora, dopo una stagione in Australia con il Westrn United FC.

Nato in Albania, ma di nazionalità greca, Kone è cresciuto nelle giovanili dell’Olympiakos e del Lens e ha fatto il suo esordio tra i professionisti con l’AEK Atene, nel campionato greco. Dopo alcune stagioni nel suo paese, nel 2010 si trasferisce in Italia ed esordisce in Serie A con la maglia del Brescia. Dopodiché, gioca tre anni a Bologna, dove si fa notare per alcune giocate spettacolari e alcuni fantastici gol in acrobazia. Infine, nel 2014 si trasferisce all’Udinese, dove gioca fino al 2017 con una brevissima parentesi con la maglia viola della Fiorentina. In seguito, passa al Granada, sempre di proprietà della famiglia Pozzo, per tornare poi all’AEK e finire la carriera in Oceania. Adesso è tornato di nuovo a lavorare nel mondo del calcio, ma in una veste nuova.

Panagiotis Kone è, infatti, il nuovo direttore tecnico dell’AEK Atene, che lo ha annunciato attraverso un tweet sui propri profili social. “Ritorno di Panagiotis Kone all’AEK come direttore tecnico” ha scritto il club greco su Twitter, annunciando l’inizio di questa nuova avventura. Inizia un’esperienza diversa per questo ex calciatore che ha vestito la maglia bianconera per 43 volte. Da adesso in poi ci sarà un po’ di Udinese anche nel campionato greco grazie a Panagiotis Kone.