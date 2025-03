Udinese – Calori: “Solet? Di un livello superiore…” Le parole

L’ex giocatore dell'Udinese, Alessandro Calori, ha condiviso le sue riflessioni sulla squadra bianconera, analizzando la stagione attuale e le ambizioni del team guidato da Runjaic, toccando diversi argomenti. “Ci sono ancora tutte le possibilità per raggiungere i 50 punti... perché la sconfitta contro il Verona è stata un episodio isolato e in parte influenzata dall'assenza di Thauvin. Ci auguriamo che il francese possa recuperare durante questa pausa, perché in questa stagione Florian ha dimostrato di essere tornato in forma. Contro il Verona è mancata la sua fantasia”.