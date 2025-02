Udinese – Un pareggio che convince: l’analisi del match

Nonostante si tratti di un pareggio, la prova dei ragazzi di Runjaic è più che positiva: personalità e concentrazione per tutta la gara

Niente da eccepire ai ragazzi di mister Runjaic che hanno interpretato una partita difficile al meglio del loro possibilità. Nonostante si tratti di un pareggio la squadra bianconera ha dimostrato di avere carattere e spessore per tutti i novanta minuti.

Il primo tempo sembrava essere sulla falsa riga di quello dell’andata, in cui l’Udinese aveva dato dei buon segnali di avvio. A supporto di ciò c’è il tiro di Thauvin, e il goal magistrale di Ekkelenkamp.

La seconda frazione è stata ancora più emblematica dato che la squadra di Runjaic stava finendo in riserva di energia e davanti aveva un Napoli disperato pur di ottenere la vittoria. Compatti e uniti fino alla fine, i giocatori bianconeri hanno portato a casa una prestazione esemplare per la loro stagione. Questa energia e questa voglia di lottare devono servire ogni partita per centrare la salvezza. Le valutazioni di ieri: Le pagelle della redazione: masterclass al Maradona