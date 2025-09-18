Udinese – Runjaic traccia un piano! Le probabili formazioni

Il tecnico dell’Udinese sta preparando la formazione da schierare e ad oggi è possibile avere un probabile 11 di partenza

Lorenzo Focolari Redattore 18 settembre - 09:03

Tanti giornali locali iniziano a far trapelare quale possa essere la formazione titolare che Runjaic potrebbe schierare contro il Milan. Andiamo a scoprire le prime indiscrezioni dal Bruseschi.

Il modulo di conferma dovrebbe essere sempre il 3-5-2. Tra i pali Sava rimane invariato in attesa che Okoye sconti la squalifica. Il terzetto difensivo potrebbe essere composto da Solet, Kristensen e Bertola. Sulle fasce al momento vincono Kamara e Ehizibue ma occhio a Zemura e Zanoli.

Il centrocampo vede Atta, Karlstrom e Piotrowski come titolari dal momento che Lovric sembri presentare qualche fastidio. La coppia d’avanti potrebbe essere rappresentata da Bravo e Davis, i due punti fermi di mister Runjaic in attacco. Saranno previste tante rotazioni ma la situazione può ancora cambiare. Le ultime di mercato: Affare fatto? Pozzo ha chiuso per il portiere<<<