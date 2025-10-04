Udinese – La sfida con il Cagliari per sfatare un taboo: le 12.30!

Alla vigilia dell'incontro casalingo con il Cagliari , previsto per domenica 5 ottobre alle 12. 30, l'Udinese ha bisogno di ritrovare la vittoria per affrontare la pausa dedicata alle Nazionali con maggior calma e fiducia. Tuttavia, c'è un aspetto che desta preoccupazione nei bianconeri, che non ottengono i tre punti nel "lunch match" di campionato da quasi tre anni.

Infatti, l'ultima occasione in cui i friulani hanno trionfato in un incontro domenicale alle 12. 30 risale a gennaio 2023 , quando la formazione allora guidata da Sottil si è imposta di misura sul campo della Sampdoria grazie al gol di Ehizibue .

L'ultimo "lunch match" disputato dai bianconeri al Bluenergy Stadium è stato piuttosto deludente. Alla fine della scorsa stagione, il Monza, che successivamente è retrocesso, ha portato a casa i tre punti in Friuli, in un domenica costellata di polemiche per il mancato ingresso in campo di Alexis Sanchez. Anche se è una statistica che può essere considerata marginale, la formazione di Runjaic ha ulteriori motivi per cercare di conquistare i tre punti, che le consentirebbero di arrivare a una cifra tonda in classifica.