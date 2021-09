News Udinese – Una notizia buona e una cattiva: oltre al danno la beffa!

In questo articolo troverete una notizia buona e una cattiva. Il fantasma dell'Udinese vaga ancora per la Dacia Arena. La prestazione che abbiamo visto ieri sera non si avvicina neanche lontanamente a quella delle prime 3 giornate. Possiamo affermare, senza troppi problemi, che i bianconeri sono scesi in campo per 20 (forse 30) minuti. Il resto è stato solo ed esclusivamente Napoli.