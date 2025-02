Udinese – Una vittoria fondamentale per la salvezza: il punto

La vittoria dell’Udinese contro il Venezia per 3-2 è stata molto importante per la squadra di Kosta Runjaic, che aveva bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita è stata emozionante, con i bianconeri che sono...

Lorenzo Focolari Redattore 2 febbraio - 10:49

La vittoria dell'Udinese contro il Venezia per 3-2 è stata molto importante per la squadra di Kosta Runjaic, che aveva bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita è stata emozionante, con i bianconeri che sono andati in vantaggio di due gol, ma i lagunari sono riusciti a pareggiare. Nel finale, Iker Bravo ha segnato il gol della vittoria per l'Udinese.

Questa vittoria è stata fondamentale per i friulani, che hanno conquistato tre punti preziosi in chiave salvezza. La squadra ha dimostrato di avere carattere e di non arrendersi mai, anche quando le cose si mettono male. La vittoria contro il Venezia è un'iniezione di fiducia per l'Udinese, che può affrontare le prossime partite con maggiore serenità. La squadra ha dimostrato di avere un buon potenziale e di poter raggiungere la salvezza.

A tal proposito mister Runjaic ieri ha rilasciato queste parole nel post partita: "Sono molto contento per la vittoria. I ragazzi hanno dato tutto in campo e hanno dimostrato di avere grande carattere. Abbiamo sofferto, ma alla fine siamo riusciti a vincere. Questa vittoria è molto importante per noi e ci dà morale per le prossime partite".