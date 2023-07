Udinese-Union Berlin 0-1 / Il commento LIVE: vantaggio firmato Rousillion

Oggi i bianconeri sono pronti per l'ultima sfida prima della fine del ritiro. Dall'altra parte del campo si presenterà l'Union Berlin che nel corso degli ultimi mesi ha conquistato la qualificazione alla prossima Champions League. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a vedere il commento LIVE di questo incontro. Ecco le azioni salienti raccontate in tempo reale.