Udinese-Union Berlino / 3-3: tutto meno che un’amichevole, il riassunto!

Dopo l’11-0 contro il Rapid Lienz, l’Udinese scende in campo contro l’Union Berlino. Il match termina 3-3. Un partita che tutto sembrava meno che una semplice amichevole pre-stagionale. Per chi non lo sapesse, l’Union Berlino ha chiuso il campionato in quinta posizione a una sola lunghezza di distanza dal Lipsia che, invece, è riuscito a guadagnare l’accesso alla prossima Champions League. Insomma, il livello si è alzato notevolmente dopo la partita contro la squadra della quarta divisione austriaca ma l’Udinese ha risposto presente nel migliore dei modi.