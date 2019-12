Unione Sarda: “Il Cagliari spreca e cade a Udine”

L’Udinese piega il Cagliari dei miracoli, dopo la sconfitta contro la Lazio, per i sardi arriva il secondo ko di fila al Friuli di Udine. La squadra di Maran al quinto posto in classifica ha stupito tutti sino ad oggi per continuità di risultati e gioco. Dopo la sconfitta in Sardegna contro la Lazio al 97′, i rossoblù cadono ancora, questa volta è l’Udinese a fermare gli uomini di Maran. I gol di De Paul e Fofana rovinano il Natale agli isolani, che trovano il momentaneo pareggio con il solito Joao Pedro. Ecco l’apertura dell’Unione Sarda dopo la sconfitta di Udine: “Il Cagliari spreca e cade a Udine“.