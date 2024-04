Notizie Udinese – Sarà l’uomo salvezza? Davis finalmente in campo

Il nuovo sceriffo è arrivato in città. Per un Lorenzo Lucca dalle polveri un po' bagnate, c'è un Keinan Davis che dopo una stagione da ectoplasma è pronto per mettersi in mostra e conquistare una riconferma in sole cinque presenze. Per farlo occorre essere perfetti e praticamente diventare l'uomo salvezza dei bianconeri.