Mercato Udinese – Il valzer per Lucca cresce! Nuova squadra all’orizzonte

L'attaccante dei bianconeri ha attirato l'interesse di moltissime squadre e proprio da alcune ore c'è un'altra pretendente in coda

Non è solo il Napoli a interessarsi a Lorenzo Lucca : anche l'Atalanta , che aveva già pensato all'attaccante dei bianconeri durante il mercato invernale, è pronta a riprendere in considerazione l'ariete dell'Udinese se Retegui dovesse partire.

Il numero 17 bianconero attira anche l'attenzione di Milan , Roma, Fiorentina e club spagnoli e inglesi. L'Udinese richiede 35 milioni per Lucca . Si tratterebbe di un ambiente del tutto diverso rispetto a quello partenopeo ma nonostante ciò il livello sarebbe molto alto.

L'ex Pisa è chiamato in ogni caso ad alzare i propri limiti per cercare di misurarsi con squadre di grande spessore. L'Atalanta vuole questo nonostante il cambio di allenatore dopo ben 9 anni.