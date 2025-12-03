News Udinese – Palma valorizzato o vanificato? Il punto sul difensore

Runjaic ha mostrato coerenza affidando la Coppa Italia a Matteo Palma che ieri sera ha dimostrato di dover fare molti step per migliorare

Lorenzo Focolari Redattore 3 dicembre - 09:59

Il dibattito su Matteo Palma e la sua gestione è molto aperto e spalanca le porte sul tema di come i giovani vengano sfruttati in Italia. Il centrale dell'Udinese classe 2008 ha disputato un gara horror: un autorete e un rigore causato. Il tutto avvolto da una prestazione in affanno davanti alla potenza offensiva della Juventus.

La domanda è se Runjaic abbia fatta bene o meno a schierare il ragazzo. Da un lato c'è chi parla di avergli dato un'occasione tale da permettere a Palma di mettere esperienza nel suo bagaglio. Dall'altra parte il ragazzo sembra essere stato mandato "al macello". Questi due pensieri sono entrambi condivisibili ma soltanto il tempo ci dirà cosa farà Runjaic su questa gestione.

Adesso c'è solo il campionato e Palma potrebbe trovare minuti nelle gare "bianche" (laddove la squadra si salvi con anticipo). Questo perché già dalla prossima rientrerà Kristensen e le chance di rivedere il campo da titolare sono minime. Le ultime di mercato: Zaniolo resta in bianconero? Novità dalla Turchia <<<