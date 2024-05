Notizie Udinese | Vanoli: “Con Cannavaro siamo tornati squadra”

Il doppio ex della sfida ha spiegato come l'allenatore campano abbia ridato nuova linfa ai bianconeri per la lotta salvezza

Riccardo Focolari Redattore 15 maggio - 17:25

Rodolfo Vanoli, doppio ex della sfida, esalta l’Udinese ritrovata: "A Lecce è stata intelligente, ora è una vera squadragrazie a Cannavaro. Tutti si sono messi nei panni dell’altro con grande collaborazione".

Vanoli ha poi proseguito parlando dei buoni segnali lanciati col Lecce: "Il grande lavoro sporco fatto da Success che in fase di possesso palla diventava seconda punta mentre in fase di non possesso si abbassava assieme a Samardzic per chiudere le linee. Questa abnegazione si è vista in tutti. Con Cannavaro ho avuto la conferma che l’Udinese si è messa sulla giusta strada».

Poi su Davis: "Ha fatto vedere qualità ed esperienza, sta dando una grande mano, ma resta da capire quanti minuti abbia nella gambe. Per giocare a certi livelli bisogna essere anche preparati" .

Infine un'analisi sulla finale salvezza con l’Empoli. "Avversario che verrà a Udine per innervosire i bianconeri, per non farli giocare e per cercare il colpo a sorpresa. L’Udinese deve sapere ciò che vuole e sono convinto che i diversi valori alla fine prevarranno" .

