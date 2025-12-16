Udinese – Vanoli ci sarà contro i friulani! La scelta della Fiorentina

Arriva la decisione momentanea della società viola che ha confermato Vanoli proprio ieri sera: il tecnico ci sarà contro i friulani

La Fiorentina decide di continuare con Paolo Vanoli. Dopo la sconfitta in casa contro l'Hellas Verona, che rappresenta la nona nelle ultime quindici partite di Serie A, la dirigenza viola riflette sulle scelte da fare per migliorare una situazione che appare ormai gravemente compromessa. Oggi, presso il Viola Park, si sono svolti degli incontri interni per pianificare un percorso di uscita dalla crisi, durante i quali si è discussa anche la posizione dell’allenatore. La decisione è stata quella di proseguire insieme, almeno per il momento, con la squadra che rimarrà in ritiro a tempo indeterminato. Vanoli, che oggi ha guidato l'allenamento, sarà presente in panchina giovedì per il match di Conference League contro il Losanna e domenica per la gara fondamentale con l’Udinese.