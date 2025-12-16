Udinese – Vanoli ci sarà contro i friulani! La scelta della Fiorentina

La Fiorentina decide di continuare con Paolo Vanoli. Dopo la sconfitta in casa contro l'Hellas Verona, che rappresenta la nona nelle ultime quindici partite di Serie A, la dirigenza viola riflette sulle scelte da fare per migliorare una situazione che appare ormai gravemente compromessa. Oggi, presso il Viola Park, si sono svolti degli incontri interni per pianificare un percorso di uscita dalla crisi, durante i quali si è discussa anche la posizione dell’allenatore. La decisione è stata quella di proseguire insieme, almeno per il momento, con la squadra che rimarrà in ritiro a tempo indeterminato. Vanoli, che oggi ha guidato l'allenamento, sarà presente in panchina giovedì per il match di Conference League contro il Losanna e domenica per la gara fondamentale con l’Udinese.
In cinque partite alla guida della Fiorentina, l’ex tecnico del Torino ha raccolto soltanto due punti, subendo tre sconfitte consecutive nelle ultime gare. Oltre ai risultati deludenti, all’allenatore viene contestato anche il poco audacia nel tentare cambiamenti tattici, incluso il passaggio da una difesa a tre a una a quattro.
Tuttavia, Vanoli ha recentemente affermato che in questo momento la tattica passa in secondo piano e che prima deve "trovare il clic nella testa dei suoi giocatori. Un clic che si è manifestato in Conference League grazie alla vittoria contro la Dinamo Kiev, senza però avere un impatto positivo sul campionato. Le ultime di mercato: Colpo del Napoli? Ecco il regalo per Conte<<<
